Kahramanmaraş'a kar yağdı, çocuklar kartopu oynadı - Son Dakika

Kahramanmaraş'a kar yağdı, çocuklar kartopu oynadı
KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ve Göksun ilçelerinin yüksek kesimlerindeki mahallelerine kar yağdı.
KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ve Göksun ilçelerinin yüksek kesimlerindeki mahallelerine kar yağdı. Mayıs ayında yağan kara sevinen çocuklar evlerinin bahçesinde kartopu oynadı.
Elbistan ve Göksunlular bayram sabahına kar ile uyandı. Her iki ilçenin yüksek kesimleri yağan kar ile beyaz örtüye büründü. Elbistan'da kar yağışının etkili olduğu yerlerden biri olan Güblüce Mahallesi'nde de kar en çok çocukları sevindirdi. Adeta kendileri için bayram hediyesi olan karı gören çocuklar dışarı çıkıp kartopu oynadı. Sürücüler ise kar nedeniyle ilerlemekte güçlük yaşadı.Göksun'un kayak merkezi olarak adlandırdığı Mürsel Mahallesi'nde kar yağışı ile birlikte sis de etkili oldu. Yine ilçenin yüksek kesimlerinden olan Soğukpınar Mahallesi'nde de kar yağışı etkili olurken, çiçeklerin üzerine düşen kar taneleri renkli görüntüler oluşturdu.
Haber Yayın Tarihi: 24.05.2020 03:03 Kaynak: DHA
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