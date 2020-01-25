Kahramanmaraş'a kickboks'tan 2 madalya - Son Dakika
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Kahramanmaraş'a kickboks'tan 2 madalya

6 saat önce

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları Türkiye Açık Kickboks Turnuvası'ndan madalya ile döndü.

Kahramanmaraş'a kickboks'tan 2 madalya, System.String[]

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları Türkiye Açık Kickboks Turnuvası'ndan madalya ile döndü.


Antalya'da 11-19 Ocak tarihlerinde düzenlenen Türkiye Açık Kickboks Turnuvası'nda Büyükşehir Belediye Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından Ahmet Kaşık 79 kilogramda bronz madalya alarak Türkiye 3'üncüsü oldu.


Aynı turnuvada Genç Bayanlar kategorisinde mücadele eden Sebiha Murat 50 kilogramda Türkiye 3'üncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 12:18 Kaynak: İHA
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