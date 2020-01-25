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Kahramanmaraş'a kickboks'tan 2 madalya
6 saat önce
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları Türkiye Açık Kickboks Turnuvası'ndan madalya ile döndü.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 12:18 Kaynak: İHA
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları Türkiye Açık Kickboks Turnuvası'ndan madalya ile döndü.
Antalya'da 11-19 Ocak tarihlerinde düzenlenen Türkiye Açık Kickboks Turnuvası'nda Büyükşehir Belediye Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından Ahmet Kaşık 79 kilogramda bronz madalya alarak Türkiye 3'üncüsü oldu.
Aynı turnuvada Genç Bayanlar kategorisinde mücadele eden Sebiha Murat 50 kilogramda Türkiye 3'üncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu. - KAHRAMANMARAŞ
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