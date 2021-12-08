Kahramanmaraş'a mevsimin ilk karı düştü - Son Dakika

KAHRAMANMARAŞ'a mevsimin ilk karı yağdı. Yedikuyular Kayak Merkezi'nde kar yağışı ile birlikte güzel görüntüler çıktı.

Bölgenin tek kayak merkezi olan Yedikuyular Kayak Merkezi'nde, yağan ilk kar ile birlikte kayak sezonu da başlamış oldu. Kar yağışı ile birlikte güzel görüntülerin de ortaya çıktığı 2 bin 50 metre yükseklikteki kayak merkezi, yılda 150 bin kişiyi ağırlıyor.Kayak merkezinin en önemli sorunlarından biri olan konaklama ihtiyacı geçen yıl yapılan villa tipi 25 bungalov evle çözülürken, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi merkeze 5 yıldızlı otel yapmak için çalışmalarını sürdürüyor.