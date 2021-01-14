Kahramanmaraş'a mevsimin ilk karı yağdı - Son Dakika

Kahramanmaraş'a mevsimin ilk karı yağdı

14.01.2021 00:25
Kahramanmaraş'a mevsimin ilk karı yağdı, System.String[]

Kahramanmaraş'ta akşam başlayan sağanak, yerini kar yağışına bıraktı.

Kahramanmaraş'ta akşam başlayan sağanak, yerini kar yağışına bıraktı.

Kent genelinde sağanak yağmur ile hava sıcaklığı düştü. Dulkadiroğlu ve Onikişubat ilçelerinde sağanak nedeniyle su birikintileri oluştu.

Şehrin batı ilçelerinde ve yüksek kesimlerinde ise akşam başlayan yağmur yerini kara bıraktı.

Mevsimin ilk kar yağışı nedeniyle Afşin ilçe merkezi beyaza büründü.

Afşin, Göksun ve Elbistan ilçelerinde kar yağışı devam ediyor. Yağışı fırsat bilen bazı vatandaşlar karın tadını çıkardı.

Öte yandan Kayseri-Kahramanmaraş kara yolunun Göksun ilçesi ile Kayseri'nin Sarız ilçeleri arasında kar yağışı nedeniyle kara yolu ulaşımının kontrollü sağlandığı bildirildi.

Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Onikişubat, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'a mevsimin ilk karı yağdı - Son Dakika


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