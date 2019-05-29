Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü
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Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü

26 dakika önce

Kuzey Irak'ın Goraspi Dağı bölgesinde, Pençe operasyonunda PKK'lı teröristlerce daha önceden yola döşenen el yapımı patlayıcının patlaması sonucu Kahramanmaraşlı Piyade Uzman Çavuş Mehmet Taşhan şehit oldu.

Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü, System.String[]
Kuzey Irak'ın Goraspi Dağı bölgesinde, Pençe operasyonunda PKK'lı teröristlerce daha önceden yola döşenen el yapımı patlayıcının patlaması sonucu Kahramanmaraşlı Piyade Uzman Çavuş Mehmet Taşhan şehit oldu. Hakkari Yüksekova'da görev yapan Piyade Uzman Çavuş Mehmet Taşhan (28), Kuzey Irak'ın Goraspi Dağı bölgesinde, Pençe operasyonu sırasında PKK'lı teröristlerce önceden döşenen EYP'nin patlamasıyla şehit oldu. Piyade Uzman Çavuş Mehmet Taşhan'ın şehadet haberi Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde yaşayan ailesine bildirildi. Şehit Taşhan'ın cenazesinin yarın düzenlenecek törenin ardından toprağa verilmesi bekleniyor.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 08:50 Kaynak: İHA
Irak, Güncel
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