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Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü

1 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin kuzeyine düzenlenen 'Barış Pınarı Harekatı'nda Kahramanmaraşlı Uzman Çavuş Hacı Bebek şehit oldu.

Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü, System.String[]

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin kuzeyine düzenlenen 'Barış Pınarı Harekatı'nda Kahramanmaraşlı Uzman Çavuş Hacı Bebek şehit oldu.


Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan Uzman Çavuş Hacı Bebek'in (44) şehadet haberi Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesindeki ailesine bildirildi.


Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen şehit Uzman Çavuş Hacı Bebek'in baba ocağına dev Türk bayrağı asıldı.


Şehidin cenazesinin yarın toprağa verileceği bildirildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Bebek, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 12:08 Kaynak: İHA
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