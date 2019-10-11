Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü
1 saat önce
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin kuzeyine düzenlenen 'Barış Pınarı Harekatı'nda Kahramanmaraşlı Uzman Çavuş Hacı Bebek şehit oldu.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 12:08 Kaynak: İHA
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin kuzeyine düzenlenen 'Barış Pınarı Harekatı'nda Kahramanmaraşlı Uzman Çavuş Hacı Bebek şehit oldu.
Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan Uzman Çavuş Hacı Bebek'in (44) şehadet haberi Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesindeki ailesine bildirildi.
Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen şehit Uzman Çavuş Hacı Bebek'in baba ocağına dev Türk bayrağı asıldı.
Şehidin cenazesinin yarın toprağa verileceği bildirildi. - KAHRAMANMARAŞ
8 yıldır evlat acısı çeken şehit annesinden Barış Pınarı Harekatı yorumu: Beni de götürün, canım feda olsun Teröristlerin havan ve füze saldırılarında yaralı sayısı 85 oldu Barış Pınarı Harekatı'nın ilk sivil şehitleri son yolculuğuna uğurlandı Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber: 2 şehit, 3 yaralı