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Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü

21 dakika önce

Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü (2)ŞEHİDİN CENAZESİ BABA OCAĞINA GETİRİLDİBarış Pınarı Harekatı'nda şehit olan İstihkam Uzman Çavuş Hacı Bebek'in (44) cenazesi, Mardin'deki törenin ardından askeri uçakla Kahramanmaraş Havalimanı'na getirildi.

Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü (2)

ŞEHİDİN CENAZESİ BABA OCAĞINA GETİRİLDİ

Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan İstihkam Uzman Çavuş Hacı Bebek'in (44) cenazesi, Mardin'deki törenin ardından askeri uçakla Kahramanmaraş Havalimanı'na getirildi. Şehidin cenazesi, burada babası Kemal Bebek, annesi Rabia Bebek, kardeşleri, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, askeri ve mülki erkan tarafından karşılandı.

ŞEHİDİN EŞİ: ONURLUYUM, AĞLAMAYACAĞIM

Şehidin eşi Gülseren Bebek ile kızı Ezgi Yağmur Bebek, cenazeyi taşıyan uçakla geldi. Uçaktan inen yakınları tarafından karşılanan Gülseren Bebek, metanetini koruyarak, "Ağabey ben onurluyum. Benim düğünüm var hoş geldiniz. Onurluyum, ağlamayacağım. Allah'ıma şükürler olsun" dedi.

Askerler tarafından uçaktan indirilen Hacı Bebek'in Türk bayrağına sarılı tabutu cenaze aracına konuldu. Bu sırada gözü yaşlı anne Rabia Bebek tabutu öperek, "Kurban olsun annen sana kuzum" dedi.

Daha sonra şehidin cenazesi Göksun ilçesine götürüldü. Şehit Hacı Bebek, yarın öğlen namazının ardından toprağa verilecek.

Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü

Kahramanmaraş, Mardin, Bebek, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 08:57 Kaynak: DHA
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