Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü - Son Dakika

Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü

7 saat önce

Van-Bahçesaray kara yolunda meydana gelen ve 38 kişinin hayatını kaybettiği çığ olayında şehit olan Jandarma Uzman Onb. Mesut Deniz'in acı haberi ailesine verildi.

Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü, System.String[]

Van- Bahçesaray kara yolunda meydana gelen ve 38 kişinin hayatını kaybettiği çığ olayında şehit olan Jandarma Uzman Onb. Mesut Deniz'in acı haberi ailesine verildi.


Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesine bağlı Avşar Mahallesi'nde yaşayan Şehit Jandarma Uzman Onb. Mesut Deniz'in ailesine acı haber İlçe Kaymakamı Gürbüz Saltaş, Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Bozdoğan, İlçe Jandarma Komutanı Mete Pekmez tarafından iletildi. Beş kardeşin en büyüğü olan Şehit Jandarma Uzman Onb. Mesut Deniz'in babası Ali ve annesi Fatma Deniz, oğlunun şehadet haberiyle üzüntüye boğuldu. Şehit Jandarma Uzman Onb. Mesut Deniz'in baba ocağı Türk bayraklarıyla süslenirken, cenazesinin yarın Türkoğlu ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Mesut Deniz, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 11:27 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İdlib'de şehit olan 2 askerimiz memleketlerinde toprağa verildi
Esed rejimi kritik öneme sahip Serakib kasabasını ele geçirdi Uçak kazası sonrası Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu yoğunluğu yaşanıyor Trump, azil soruşturmasında tüm suçlamalardan aklandı

Son Dakika Haberleri
00:42 Survivor 2020'ye sürpriz isim! Tuğba Melis Türk de kadroya dahil oldu
18:46 Madonna'dan Prens Harry ve Meghan Markle'a ilginç teklif!
18:08 Türkücü Aydın Aydın'dan üç dilde koronavirüs şarkısı: Korona var öpme
17:40 Acun Ilıcalı'nın yengesi Olcay Ilıcalı hayatını kaybetti
17:32 Van'daki çığ faciasının ardından ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2020 06:32:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]