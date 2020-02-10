Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü - Son Dakika

İDLİB'de rejim güçlerinin topçu ateşinde şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Fatih Saylak'ın (26) Kahramanmaraş'taki baba ocağına ateş düştü. Şehitler nedeniyle yarın Kahramanmaraş'ta yarın yapılması planlanan Kıraç konseri de iptal edildi.

Merkez Onikişubat ilçesinin kırsalındaki Kale Mahallesi'nde yaşayan Nigar ve Ömer Saylak çiftine acı haberi yetkililer verdi. Şehidin anne ve babası ile kardeşleri şehadet haberiyle gözyaşlarına boğuldu. 4 kardeşi olan Fatih Saylak'ın şehit haberini alan ailenin yakınları ile komşuları eve taziyeye geldi. Eve ve evin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Şehit Fatih Saylak'ın Kübra Saylak'la evli olduğu öğrenildi. Şehit Saylak'ın yarın Kahramanmaraş'ta toprağa verileceği belirtildi.

KIRAÇ KONSERİ İPTAL EDİLDİ

Öte yandan Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıldönümü nedeniyle yarın gerçekleştirilecek olan Kıraç konseri ile havai fişek gösterisi iptal edildi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "İlimizin 100. Yıl kutlama etkinlikleri kapsamında daha önce yapılacağını duyurduğumuz Havai Fişek Gösterisi ve Kıraç Konseri şehitlerimize saygı için iptal edilmiştir. Tüm halkımıza duyurulur" denildi.