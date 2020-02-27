Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü - Son Dakika

Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü
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SURİYE'nin İdlib şehrinde rejim güçlerinin hava saldırında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Soner Enes Baykuş'un (24) baba ocağına ateş düştü.
Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 12:28 Kaynak: DHA
SURİYE'nin İdlib şehrinde rejim güçlerinin hava saldırında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Soner Enes Baykuş'un (24) baba ocağına ateş düştü.
Hacı Mustafa Mahallesi'nde yaşayan Ali ve Zeynep Baykuş çiftine acı haberi yetkililer verdi. 3 çocuklarından biri olan Soner'in şehadet haberini alan Baykuş çifti gözyaşlarına boğuldu. Baba ocağına Türk bayrakları asılırken, yakınları ve komşuları da eve akın etti.Evli olan şehit Soner Enes Baykuş'un yarın Kahramanmaraş'ta düzenlenecek askeri törenin ardından toprağa verileceği belirtildi.
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