Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü - Son Dakika

Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü

SİİRT'in Pervari ilçesinde mayına basması sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Bekir Gündeş'in (23) Kahramanmaraş'taki baba ocağına ateş düştü.

Uzman Onbaşı Bekir Gündeş'in şehit olduğu haberi merkez Onikişubat ilçesinin kırsal Beşen Mahallesi'nde yaşayan annesi Gülbahar ile babası Kazım Gündeş'e verildi. Acı haberi Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı İsmail Sidan ile yetkililerden alan Gündeş çifti, gözyaşlarına boğuldu. Şehidin Türk bayrağı asılan evi, taziye için gelen yakınları ve komşularıyla dolup taştı.

Bekar olan 5 kardeşi bulunan şehit Bekir Gündeş'in yarın düzenlenecek törenle Kahramanmaraş'ta toprağa verileceği belirtildi.