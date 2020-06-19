Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü - Son Dakika

PENÇE Kaplan Harekatı'nda, teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan, kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ömer Kahya'nın (23) acı haberi, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki baba evine ulaştı.
Büyüknacar Mahallesi'nde yaşayan Mehmet- Fadıma Kahya çiftine acı haberi, askeri yetkililer verdi. Kahya çifti, oğullarının şehit haberiyle gözyaşına boğuldu. Ailenin evi ile evin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Şehit Ömer Kahya'nın yarın Pazarcık'ta düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği belirtildi.