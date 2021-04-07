Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü - Son Dakika

Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü
07.04.2021 22:33
Suriye'de düzenlenen havan saldırı sonucu şehit olan Uzman Çavuş Ahmet Akdal'ın (30) ailesine acı haber verildi, şehidin evi Türk bayraklarıyla donatıldı.
Suriye'de düzenlenen havan saldırı sonucu şehit olan Uzman Çavuş Ahmet Akdal'ın (30) ailesine acı haber verildi, şehidin evi Türk bayraklarıyla donatıldı.
Suriye'nin Tel Rıfat kırsalında PKK/PYD terör örgütü tarafından Suriye'deki TSK unsurlarına havanlı saldırı düzenlendi. Havan saldırısında şehit olan iki askerden biri olan Kahramanmaraşlı Uzman Çavuş Ahmet Akdal'ın Onikişbuat ilçesi Yunus Emre Mahallesi'ndeki yakınlarına acı haberi askeri yetkililer verdi. Şehidin yakınları haber sonrası gözyaşlarına boğulurken, baba ocağı Türk bayraklarıyla donatıldı. Şehidin evli olduğu ve çocuğunun olmadığı öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ
Son Dakika Dev kertenkele girdiği markette paniğe neden oldu Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi Milyonlarca kullanıcı bunu bekliyordu! WhatsApp'ta herkesin yakındığı sorun tarihe karışıyor ABD, Trump döneminde kesilen Filistin yardımlarını yeniden başlatıyor Alanyaspor, maçın ardından sosyal medya hesabını korumaya aldı Çin'den bir küstah açıklama daha: Türkiye'de bazı kişiler teröristleri destekliyor AstraZeneca aşısı ile kanda pıhtılaşma arasındaki bağlantı resmen kabul edildi Her şeyden habersiz telefonuna program indiren talihsiz adam, 77 bin TL dolandırıldı