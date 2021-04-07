Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü - Son Dakika

Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü
07.04.2021 23:27
SURİYE'nin Tel Rıfat kırsalında Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına, terör örgütü PKK/YPG tarafından düzenlenen havanlı saldırı sonucu şehit olan Piyade Komando Uzman Çavuş Ahmet Akdal'ın (30) Kahramanmaraş'taki baba ocağına ateş düştü.
SURİYE'nin Tel Rıfat kırsalında Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına, terör örgütü PKK/YPG tarafından düzenlenen havanlı saldırı sonucu şehit olan Piyade Komando Uzman Çavuş Ahmet Akdal'ın (30) Kahramanmaraş'taki baba ocağına ateş düştü.
Şehit Ahmet Akdal'ın Yunus Emre Mahallesi'nde yaşayan babası Feramuz Akdal ile annesi Remziye Akdal'a acı haberi Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli ve askeri yetkililer verdi. Oğullarının şehadet haberiyle gözyaşlarına boğulan aileyi yetkililer teskin etmeye çalıştı. Haberi duyan şehidin yakınları ve komşuları eve akın ederken, baba evinin olduğu sokak Türk bayraklarıyla donatıldı. Şehidin eşi Ayşen Cansu Akdal ise şehadet haberini ailesinin evinde aldı.
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