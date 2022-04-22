Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü - Son Dakika
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Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü

22.04.2022 20:38

Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü Kuzey Irak'ta yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Furkan Gök'ün acı haberi, Kahramanmaraş'taki baba ocağına ulaştı.

Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü

KAHRAMANMARAŞ - Kuzey Irak'ta yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Furkan Gök'ün acı haberi, Kahramanmaraş'taki baba ocağına ulaştı.

Türk Silahlı Kuvvetleri Irak'ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde operasyonlarını sürdürüyor. Operasyon bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Furkan Gök'ün acı haber ailesine ulaştırıldı. Şehidin Onikişubat İlçesi Hasancıklı Mahallesi'nde evine Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli ve askeri yetkililer acılı haber verildi. Haberin ardından şehidin evine ve sokağa Türk bayrakları asıldı. Şehidin babası Osman ve Döndü Gök, oğullarının şehit haberiyle gözyaşlarına boğuldu. Acı haberi duyan şehidin yakınları ve komşuları eve akın etti.

Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü
Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü
Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü
Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü - Son Dakika


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