Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü - Son Dakika
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Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü

07.07.2022 17:23
Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü

Kilit Harekat bölgesinde PKK'lı teröristle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Murat Yıldırım'ın (36) Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesindeki ailesine acı haber ulaştı.

Kilit Harekat bölgesinde PKK'lı teröristle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Murat Yıldırım'ın (36) Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesindeki ailesine acı haber ulaştı.

Göksun'un Taşoluk Mahallesi'nde yaşayan aileye acı haberi İlçe Kaymakamı Ümit Şeref Kayacan ve askeri yetkililer verdi. Mikdat ve Güllü Yıldırım çifti, oğullarının şehadet haberiyle gözyaşlarına boğuldu. Şehit evine ve bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Şehidin yakınları ve komşuları taziye için eve akın etti.Ailenin 5 çocuğundan en büyüğü olan evli ve 3 çocuk babası Murat Yıldırım'ın cenazesi, yarın düzenlenecek törenle Taşoluk Mahallesi'nde toprağa verilecek.


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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü - Son Dakika

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