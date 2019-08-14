Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'a Tayvan'dan kardeş şehir geliyor
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Kahramanmaraş'a Tayvan'dan kardeş şehir geliyor

45 dakika önce

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Tayvan'ın bir kentiyle kardeş şehir olmak için ilk adımı attıklarını söyledi.

Kahramanmaraş'a Tayvan'dan kardeş şehir geliyor, System.String[]
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Tayvan'ın bir kentiyle kardeş şehir olmak için ilk adımı attıklarını söyledi.

Başkan Güngör, birtakım temaslarda bulunmak üzere Kahramanmaraş'a gelen Büyükelçi, Tayvan'ın Ankara Büyükelçisi Yaser Tai-Hsiang Cheng'i makamında ağırladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın danışmanı Halil Avşarata'nın da yer aldığı görüşmede Başkan Güngör, Büyükelçi Cheng'e Kahramanmaraş'ın tarihi gelişimi ve kültürel değerleri hakkında bilgi verdi. Başkan Güngör, "Kahramanmaraşımız ile Tayvan'ın bir şehri arasında kardeş şehir çalışmalarının gerçekleştirilmesi için ilk görüşmemizi yaptık. Biz kardeş şehir olgusunu çok önemsiyoruz. Kardeş şehir olgusunun sadece yerel yönetimler arasında değil, ticaret odaları ve üniversiteler gibi şehirdeki tüm dinamiklerin katılımıyla daha da güçleneceğini düşünüyoruz. Bu kapsamda büyükelçi ile ilk teması kurmuş olduk. Şehrimize hayırlı olsun" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ
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Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 11:28 Kaynak: İHA
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