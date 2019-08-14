Kahramanmaraş'a Tayvan'dan kardeş şehir geliyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Tayvan'ın bir kentiyle kardeş şehir olmak için ilk adımı attıklarını söyledi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Tayvan'ın bir kentiyle kardeş şehir olmak için ilk adımı attıklarını söyledi.



Başkan Güngör, birtakım temaslarda bulunmak üzere Kahramanmaraş'a gelen Büyükelçi, Tayvan'ın Ankara Büyükelçisi Yaser Tai-Hsiang Cheng'i makamında ağırladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın danışmanı Halil Avşarata'nın da yer aldığı görüşmede Başkan Güngör, Büyükelçi Cheng'e Kahramanmaraş'ın tarihi gelişimi ve kültürel değerleri hakkında bilgi verdi. Başkan Güngör, "Kahramanmaraşımız ile Tayvan'ın bir şehri arasında kardeş şehir çalışmalarının gerçekleştirilmesi için ilk görüşmemizi yaptık. Biz kardeş şehir olgusunu çok önemsiyoruz. Kardeş şehir olgusunun sadece yerel yönetimler arasında değil, ticaret odaları ve üniversiteler gibi şehirdeki tüm dinamiklerin katılımıyla daha da güçleneceğini düşünüyoruz. Bu kapsamda büyükelçi ile ilk teması kurmuş olduk. Şehrimize hayırlı olsun" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Liverpool ile Chelsea maçında sahaya atlayan taraftarın YouTuber Ali Abdüsselam Yılmaz olduğu ortaya çıktı

Liverpool ile Chelsea maçı öncesi devriye gezen atlı polisler ilgi odağı oldu

Marmara Adası'ndaki yangınla ilgili 2 kişi tutuklandı

İstanbul'daki UEFA Süper Kupa maçı biletleri karaborsaya düştü! Bazı bilet fiyatları 22 bin TL'yi buldu