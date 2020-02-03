Kahramanmaraş'a uyuşturucu getiren kadın şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'a uyuşturucu getiren kadın şüpheli yakalandı - Son Dakika

Kahramanmaraş'a uyuşturucu getiren kadın şüpheli yakalandı

6 saat önce

Antalya'dan uyuşturucu satmak için Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesine gelen kadın şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'a uyuşturucu getiren kadın şüpheli yakalandı, System.String[]

Antalya'dan uyuşturucu satmak için Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesine gelen kadın şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aldıkları istihbarat sonucu, Antalya'dan aldığı uyuşturucuyu satmak için ilçeye gelen N.S'yi (32) takibe aldı.

Şüphelinin bulunduğu otobüsü Erçene Mahallesi'nde durduran ekipler, kadının üzerinde yaptığı aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan N.S, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Kahramanmaraş, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 04:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bir ilçe diken üstünde! Farklı noktalarda bulunan 2 yarasa ölüsü vatandaşları korkuttu
Ukrayna: "İran, 80 bin dolar tazminat ödeyecek" Bunu da gördük! Ön kaputa oturttuğu kadın ile trafiğe çıktı Çin'den korkunç görüntüler! Karantinadaki kadın barikatla eve hapsedildi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2020 22:49:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kahramanmaraş'a uyuşturucu getiren kadın şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]