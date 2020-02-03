Kahramanmaraş'a uyuşturucu getiren kadın şüpheli yakalandı - Son Dakika

Şüphelinin bulunduğu otobüsü Erçene Mahallesi'nde durduran ekipler, kadının üzerinde yaptığı aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aldıkları istihbarat sonucu, Antalya'dan aldığı uyuşturucuyu satmak için ilçeye gelen N.S'yi (32) takibe aldı.

Antalya 'dan uyuşturucu satmak için Kahramanmaraş 'ın Afşin ilçesine gelen kadın şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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