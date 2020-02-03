Kahramanmaraş'a uyuşturucu getiren kadın şüpheli yakalandı - Son Dakika

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Kahramanmaraş'a uyuşturucu getiren kadın şüpheli yakalandı
6 saat önce
Antalya'dan uyuşturucu satmak için Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesine gelen kadın şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 04:04 Kaynak: AA
Antalya'dan uyuşturucu satmak için Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesine gelen kadın şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aldıkları istihbarat sonucu, Antalya'dan aldığı uyuşturucuyu satmak için ilçeye gelen N.S'yi (32) takibe aldı.
Şüphelinin bulunduğu otobüsü Erçene Mahallesi'nde durduran ekipler, kadının üzerinde yaptığı aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan N.S, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkemece tutuklandı.
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