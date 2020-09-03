Kahramanmaraş'a yeni meydan - Son Dakika

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, kente yeni bir meydan kazandıracaklarını bildirdi.

Dulkadiroğlu Belediyesi'nin meclis toplantısında konuşan Güngör, kentin geleceğini düşünerek tüm planlamaları uzun vadeli yaptıklarını belirtti.

Şehrin geleceği ve vatandaşların refahı için var güçleriyle çalıştıklarını ifade eden Güngör, şunları kaydetti:

"Valilik binamız ile içerisinde bulunduğu ada içerisinde bir değişim projesi hazırladık. Bu projenin bir çok nedenden dolayı cazibesi azalan şehir merkezine katkı sağlayacağını hedeflemekteyiz. Şu anki Özel İdare İş Merkezine bulunduğu alana valilik binasını, valilik binasının bulunduğu alana da bir meydan projesi planlıyoruz. Değişim projeleri uzun vadede Kahramanmaraş'a çok büyük katkı sağlayacak."