Son Dakika Haberleri: KAHRAMANMARAŞ ACEMİ KASAP BU BAYRAM DA SOL ELİNİ KESTİ
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KAHRAMANMARAŞ ACEMİ KASAP BU BAYRAM DA SOL ELİNİ KESTİ

34 dakika önce

Kahramanmaaş'ta birçok kişi kurban keserken kendini kesti.

Kahramanmaaş'ta birçok kişi kurban keserken kendini kesti. Acemi kasaplar hastanede tedavi edildi.
Her Kurban Bayramı'nda olduğu gibi bu bayramda Kahramanmaraş'taki hastanelerin acil servisi acemi kasaplarla doldu. Kimisi kurbanı keserken, kimisi de eti pay ederken yanlışlıkla ellerini ve kollarını kesti. Kesilen yerlerini bezle saran acemi kasaplar hemen hastaneye giderek dikiş attırdı. Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nin Yörük Selim ek hizmet binasına gelerek tedavilerini yaptıran acemi kasaplardan Kadir Ceyhan, geçen bayramda sağ elini, bu bayramda da sol elini kestiğini belirterek, İnsan 2 defa keser mi, kesermiş. Kendi kurbanımızı keserken bıçağı elime soktum dedi.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 11:43 Kaynak: DHA
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