KAHRAMANMARAŞ AĞAÇTAN DÜŞEREK ÖLEN KIBRIS GAZİSİ TOPRAĞA VERİLDİ
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Kahramanmaraş'ta dut toplamak için çıktığı dalın kırılması sonucu düşerek hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Hüseyin Duykal (66), düzenlenen askeri törenle toprağa verildi.
Kahramanmaraş
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 06:01 Kaynak: DHA
'ta dut toplamak için çıktığı dalın kırılması sonucu düşerek hayatını kaybeden Kıbrıs
gazisi Hüseyin Duykal (66), düzenlenen askeri törenle toprağa verildi. Hastanedeki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen Hüseyin Duykal'ın cenazesi, Tarihi Ulu Camii'ne getirildi. Burada düzenlenen törene Duykal'ın ailesi, Garnizon Komutanı Albay Adnan Köşkeri Dulkadiroğlu
Kaymakamı Kadir Okatan
, İl Jandarma
Komutanı Albay Numan Öksüz, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, Türkiye
Muharip Gaziler Derneği Başkanı Tayfun Özbek, muharip gaziler ile vatandaşlar katıldı. Cenaze namazının kılınıp helallik alınmasının ardından askerler tarafından omuzlara alınan Hüseyin Duykal'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, bir süre omuzlarda taşındıktan sonra cenaze aracına konuldu. Duykal, götürüldüğü Şeyhadil Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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