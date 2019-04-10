Kahramanmaraş Ağrıya Dayanamayınca Gittiği Hastanede Yakalandı

(ÖZEL) Ağrıya dayanamayınca gittiği hastanede yakalandıKAHRAMANMARAŞ'ta alacak verecek kavgasında tartıştığı kişiyi tabancayla vurarak kaçan Ziya G. (54), bir süre sonra tartışma sırasında göğsüne aldığı darbe nedeniyle ağrıya dayanamayıp hastaneye gidince yakalandı.

(ÖZEL) Ağrıya dayanamayınca gittiği hastanede yakalandı



KAHRAMANMARAŞ'ta alacak verecek kavgasında tartıştığı kişiyi tabancayla vurarak kaçan Ziya G. (54), bir süre sonra tartışma sırasında göğsüne aldığı darbe nedeniyle ağrıya dayanamayıp hastaneye gidince yakalandı.



Olay, Büğlek Mahallesi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre Mehmet A. (35) ile Ziya G. (54) arasında alacak verecek meselesinden tartışma çıktı. Tartışma büyüyüp kavgaya dönüştü ve bu sırada Ziya G., Mehmet A.'ya tabancayla ateş edip kaçtı. Sol bacağından yaralanan Mehmet A., ambulansla götürüldüğü hastanede tedavi altına alındı.



HASTANEDE GÖZALTINA ALINDI



Olay yerinden kaçan Ziya G. ise kavga sırasında göğsüne aldığı darbe nedeniyle hastaneye gitmek zorunda kaldı. Göğsünü tutarak hastaneden içeri giren Ziya G., polisler tarafından silahıyla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Okulu Basıp İdarecileri Döven 4 Kişi Hakkında Karar Verildi

Son Dakika! YSK, KHK'lı 4 Başkana Mazbata Verilmeyeceğini Açıkladı

YSK Kararını Verdi! Artvin'in Yusufeli İlçesinde Seçimler İptal Edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Seçim Sonrası Tüm Teşkilatlara Talimatı Verdi