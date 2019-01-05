Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş Ailesinden Şiddet Gördüğünü Öne Süren Kıza Polis Sahip Çıktı

Kahramanmaraş Ailesinden Şiddet Gördüğünü Öne Süren Kıza Polis Sahip Çıktı

1 saat önce

Ailesinden şiddet gördüğünü öne süren kıza polis sahip çıktıKahramanmaraş'ta karayolu çevresinde bitkin halde dolaşırken bulunan 14 yaşındaki Z.A., yanına gelen polislere, ailesinden şiddet gördüğü için evden kaçtığını söyledi.

Ailesinden şiddet gördüğünü öne süren kıza polis sahip çıktı

Kahramanmaraş'ta karayolu çevresinde bitkin halde dolaşırken bulunan 14 yaşındaki Z.A., yanına gelen polislere, ailesinden şiddet gördüğü için evden kaçtığını söyledi. Küçük kız, hastanede kontrolden geçirilip, Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Öğle saatlerinde Kahramanmaraş- Adana Karayolu çevresinde yalnız başına, bitkin halde bir kızın dolaştığını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polislerin 14 yaşındaki Z.A. olduğunu belirlediği kız, ailesinden şiddet gördüğünü bu nedenle evden kaçtığını söyledi. Bunun üzerine Z.A. polis otosuna bindirilerek, Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Burada sağlık kontrolünden geçirildi ve Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Polis soruşturma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 06:05 Kaynak: DHA

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