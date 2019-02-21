Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş Ak Partili Ünal: Tanzim Satışla İlgili Büyük Bir Memnuniyet Var

Kahramanmaraş Ak Partili Ünal: Tanzim Satışla İlgili Büyük Bir Memnuniyet Var

1 saat önce

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, vatandaşların tanzim satış noktalarından memnun olduğunu söyledi.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, vatandaşların tanzim satış noktalarından memnun olduğunu söyledi.

Mahir Ünal, Kahramanmaraş'ta bir çay ocağında vatandaşlarla sohbet edip esnaflarla bir araya geldi. Vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyen Ünal, halkı cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılacak mitinge davet etti. Esnaf ziyaretinin ardından değerlendirmelerde bulunan Mahir Ünal, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştıklarını söyledi. 'Birileri domates, biber patlıcan diyerek geziyor' diyen Ünal, "Şu anda tüm Türkiye'de tanzim satışla noktalarıyla ilgili büyük bir memnuniyet olduğu görülüyor. Kahramanmaraş'ımızda da birçok vatandaşımız 'Kahramanmaraş'ta ne zaman tanzim satışı açıyorsunuz sebze fiyatlarıyla ilgili biz ne zaman ucuz ürüne kavuşacağız' diye soruyor. Bu da önemli, kıymetli" diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 08:11 Kaynak: DHA

AK Parti, Mahir Ünal, Kahramanmaraş, Güncel
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