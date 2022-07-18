Burada Sezal'ın oğlu ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal taziyeleri kabul etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › KAHRAMANMARAŞ - Ali Sezal son yolculuğuna uğurlandı (2) - Son Dakika

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