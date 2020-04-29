KAHRAMANMARAŞ Alkol alırken yakalanan 3 kişiye 'sosyal mesafe' cezası - Son Dakika

Alkol alırken yakalanan 3 kişiye 'sosyal mesafe' cezası

KAHRAMANMARAŞ'ta, birlikte alkol alırken yakalanan 3 kişiye, sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle toplam 1176 lira ceza kesildi.

Merkez Dulkadiroğlu ilçesine bağlı İsmet Paşa Mahallesi'nde, bina arkasında alkol alındığı ihbarı üzerine, bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler; Necati Ç., Dursun Ç. ve Fatih D.'nin birlikte alkol aldıklarını tespit etti. Bu kişilere 'sosyal mesafe kuralına uymamak'tan 392'şer liradan toplam 1176 liralık para cezası kesildi. Necati Ç., ceza yazıldıktan sonra polislere dönerek, "Hepinizden özür diliyorum" dedi, kendilerini görüntüleyen gazetecilere ise tepki gösterdi.