KAHRAMANMARAŞ Andırın'da 2 katlı ev yanarak kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

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KAHRAMANMARAŞ Andırın'da 2 katlı ev yanarak kullanılamaz hale geldi
26 dakika önce
Andırın'da 2 katlı ev yanarak kullanılamaz hale geldiKAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde, çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi.
Andırın'da 2 katlı ev yanarak kullanılamaz hale geldi
KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde, çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi.
Akşam saatlerinde Akifiye Mahallesi'nde Erdem Abbak'a ait 2 katlı yayla evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahale ettiği alevler 3 saatlik çalışmayla kontrol altına alınabildi. Evin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 09:30 Kaynak: DHA
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