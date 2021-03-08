KAHRAMANMARAŞ - Araç dışında yolcu taşıyan tır sürücüsüne cezai işlem uygulandı

Kahramanmaraş'ta trafik güvenliğini tehlikeye düşürerek araç dışında yolcu taşıdığı tespit edinen tır sürücüsü hakkında cezai işlem yapıldı.

Kahramanmaraş'ta trafik güvenliğini tehlikeye düşürerek araç dışında yolcu taşıdığı tespit edinen tır sürücüsü hakkında cezai işlem yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Kahramanmaraş- Adana kara yolu Şekeroba mevkisinde tır sürücüsünün araç dışında yolcu taşıdığına dair sosyal medyaya yansıyan görüntüler üzerine çalışma başlatıldığı bildirildi. Tehlikeli yolculukla ilgili İl Emniyeti Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu aracın H.Ç'ye ait 46 ND 793 plakalı tır olduğunun belirlendiği aktarılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğüne davet edilen sürücüye, gerekli uyarıların ardından ilgili maddelerden cezai işlem uygulandığı ifade edildi.

Kahramanmaraş, Şekeroba, Adana, Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › KAHRAMANMARAŞ - Araç dışında yolcu taşıyan tır sürücüsüne cezai işlem uygulandı - Son Dakika

Son Dakika

Rus Büyükelçi Karlov suikastında 5 sanığa müebbet hapis cezası verildi

Doğan Cüceloğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada otopsi raporu belli oldu

Son Dakika: Muğla'da tırla otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti

"Çok yüksek riskli" Sinop'ta ek tedbirler art arda geldi: Öğrenciler okulda bulundukları süre içinde dışarı çıkamayacak

"EBA'dan tablet kampanyası" diye tıkladığı link 4 bin lirasına mal oldu

İstanbul'da hayvanat bahçesinde silahlı çatışma: 2 kişi öldü

Korona salgınında marketlerin cirosu tavan yaptı! En çok kar eden BİM oldu

Yerli Hava Savunma Sistemi HİSAR-O+, en uzak menzil ve en yüksek irtifadan hedefini vurmayı başardı