Kahramanmaraş araçta 64 sikke ele geçirildi - Son Dakika
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Kahramanmaraş araçta 64 sikke ele geçirildi

6 saat önce

Araçta 64 sikke ele geçirildiKAHRAMANMARAŞ'ta, jandarmanın kontrol için durdurduğu araçta, tarihi eser olduğu değerlendirilen 64 sikke ele geçirildi.

Araçta 64 sikke ele geçirildi

KAHRAMANMARAŞ'ta, jandarmanın kontrol için durdurduğu araçta, tarihi eser olduğu değerlendirilen 64 sikke ele geçirildi.

Kahramanmaraş İl jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kontrol noktasında A.S. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen aracı durdurdu. Kontrol için durdurulan araçta arama yapan ekipler, sürücünün yanındaki Z.Y.'ye ait plastik kutuda tarihi eser olduğu değerlendirilen 64 sikke ele geçirdi. Z.Y. hakkında adli işlem yapılırken, sikkeler ise Kahramanmaraş Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kahramanmaraş araçta 64 sikke ele geçirildi

Kahramanmaraş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 01:01 Kaynak: DHA
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