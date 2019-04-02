Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş Aranan Fetö'cü Avm'de Yakalandı

Kahramanmaraş Aranan Fetö'cü Avm'de Yakalandı

31 dakika önce

Hakkında 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖPDY'nin sözde Elbistan ilçesi imamı, eski öğretmen Mehmet Sezer, alışveriş merkezinde gezerken yakalandı.

Hakkında 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖPDY'nin sözde Elbistan ilçesi imamı, eski öğretmen Mehmet Sezer, alışveriş merkezinde gezerken yakalandı. FETÖPDY'nin sözde Elbistan imamı ve 'ByLock' kullanıcısı olduğu iddia edilen Mehmet Sezer, yargılandığı davada 4 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. KHK ile öğretmenlikten ihraç edilen Sezer'in, cezası Yargıtay'da kesinleşti. Bunun üzerine hakkında arama kararı verilen Mehmet Sezer'in ilçedeki bir alışveriş merkezinde olduğu belirlendi. Sezer, Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından AVM'de düzenlenen operasyonla yakalandı. Mehmet Sezer, emniyete götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 04:21 Kaynak: DHA

Elbistan, Mehmet Sezer, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Başkan Seçilen Mehmet Gürbüz'ün İlk İşi Makam Koltuğunu Yakmak Oldu İBB'den İmamoğlu'nun, "Dosyalar Kaçırılıyor" İddialarına Yanıt: Tamamen İftiradır Muharrem İnce'den Erdoğan'a Referandum Göndermesi: Atı Alan Üsküdar'ı Geçti 313 Bin TL Maaşla Dünyayı Gezip Yemek Yiyecek Eleman Aranıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.4.2019 16:52:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş Aranan Fetö'cü Avm'de Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]