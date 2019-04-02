Kahramanmaraş Aranan Fetö'cü Avm'de Yakalandı

Hakkında 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖPDY'nin sözde Elbistan ilçesi imamı, eski öğretmen Mehmet Sezer, alışveriş merkezinde gezerken yakalandı.

Hakkında 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖPDY'nin sözde Elbistan ilçesi imamı, eski öğretmen Mehmet Sezer, alışveriş merkezinde gezerken yakalandı. FETÖPDY'nin sözde Elbistan imamı ve 'ByLock' kullanıcısı olduğu iddia edilen Mehmet Sezer, yargılandığı davada 4 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. KHK ile öğretmenlikten ihraç edilen Sezer'in, cezası Yargıtay'da kesinleşti. Bunun üzerine hakkında arama kararı verilen Mehmet Sezer'in ilçedeki bir alışveriş merkezinde olduğu belirlendi. Sezer, Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından AVM'de düzenlenen operasyonla yakalandı. Mehmet Sezer, emniyete götürüldü.

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