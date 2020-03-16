KAHRAMANMARAŞ Arazileri su altında kalan çiftçiler yardım bekliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel KAHRAMANMARAŞ Arazileri su altında kalan çiftçiler yardım bekliyor - Son Dakika

KAHRAMANMARAŞ Arazileri su altında kalan çiftçiler yardım bekliyor

6 saat önce

Arazileri su altında kalan çiftçiler yardım bekliyor KAHRAMANMARAŞ'ın Afşin ilçesinde kar sularının erimesi sonucu Ceyhan Nehri taştı.

KAHRAMANMARAŞ Arazileri su altında kalan çiftçiler yardım bekliyor, System.String[]

Arazileri su altında kalan çiftçiler yardım bekliyor

KAHRAMANMARAŞ'ın Afşin ilçesinde kar sularının erimesi sonucu Ceyhan Nehri taştı. Nehir kenarındaki mahallelerde yaklaşık 1400 dönüm tarım arazisi sular altında kaldı. Her yıl aynı sorunu yaşadıklarını belirten Ortaklı Mahallesi Muhtarı Erdal Ceyhan, mahallenin taşınmasını istedi.

Cumartesi günü kar sularının erimesiyle birlikte Ceyhan Nehri taştı. Taşkın nedeniyle nehrin kenarında bulunan Afşin'in Kabaağaç, Yazıdere ve Ortaklı mahallelerinde tarım arazileri sular altında kaldı. Ortaklı Mahallesi'ndeki bazı evler ise tedbir amaçlı boşaltıldı. Kandil Barajı'nın kapaklarının açılması sonucu nehrin debisi düştü. Taşkınların önüne geçmek için ekipler Ceyhan Nehri'nin kenarını toprakla yükseltmek için çalışma başlattı.

"İLLAKİ BU KÖYÜN TAŞINMASI LAZIM"

Ortaklı Mahallesi Muhtarı Erdal Ceyhan, hemen hemen her yıl taşkın sorunu yaşadıklarını söyledi. Taşkınla birlikte hemen ilgili yerlere bilgi verdiğini, bunun üzerine Afşin Kaymakamı ve diğer ilgililerin mahalleye gelip incelemeler yaptığını söyleyen Ceyhan, şunları söyledi: "1980 yılında yaşanan sel baskınında köyümüzdeki 46 evimiz yıkıldı. Evler yıkılınca da karşı tarafa taşındılar. 80'den bu yana 2 yılda bir ya da her yıl bu taşkın yaşanıyor. Taşkın nedeniyle 20 evi boşalttık. Kahramanmaraş'tan mühendisler geldi. inceleme yaptıktan sonra 'Evlerinize girebilirsiniz' dediler. Tarım arazilerinde epey bir zararımız var. Kabaağaç'ta 600-700 dönüm, Yazıdere'de 500, Ortaklı'da da yaklaşık 200 dönüm sular altında kaldı. Arazilerin bazısında ekili buğday var, bazısında da pancar ekmek için gübre atıldı ama sel basınca gübreyi su aldı götürdü. Yalnız yağış bekleniyor. Eğer bu yağış çok olursa yine buralar tehlikede. Şu anda DSİ ve büyükşehirden gelen dozerler, kamyonlar çalışıyor. Ama bu da çözüm değil, geçici çözümdür. İllaki bu köyün buradan kalkması taşınması lazım."

ÇİFTÇİ MAĞDUR

Su taşkınından en çok zararı gören ise çiftçiler oldu. Sular altında kalan arazilerin ya ekili olduğunu ya da ekime hazırlamak için gübre atıldığını belirten çiftçiler, yetkililerden yardım istedi. Çiftçi Emrullah Karaca, 40 dönüm arazisine şeker pancarı ekmek için hazırlık yaptığını bu kapsamda da kısa süre önce tarlaya gübre attığını belirterek, "Arazime ekim yapacağım zaman su bastı. Şu anda mağdur durumdayız. Selden dolayı evlerimizde çatlaklar var. Ben büyüklerime sadece şunu söylüyorum, bir gün gelsinler bizim evlerde misafir edeyim kendilerini, kalabilirlerse. 3 ton gübre saçtım. Gübreyi de borca aldım, kaç lira olduğunu da bilmiyorum yazdırıp gelmiştim. Ne yapalım canımız sağ olsun. Ben o gübre de değilim. Benim köyüm 80'li yıllardan beri sular altında kalıyor. Her sene 14-30 Mart arası bu rezilliği çekiyoruz. Yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi.


Kahramanmaraş, Ceyhan, Afşin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 10:26 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Uzman isim canlı yayında merak edilen soruya yanıt verdi: Türkiye'de vaka sayısı artar mı?
Prof. Dr. Aylin İlden Koçkar, "Çocuklarınıza koronavirüs haberleri izletmeyin" deyip sebebini açıkladı Karantinadan kaçmaya çalışan umreciler ile polis arasında arbede yaşandı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Vakaların hemen hemen tamamı 40 yaş üstünde
Son dakika: Koronavirüs salgını piyasaları vurdu! Dolar kuru 6.40'ı aştı Son dakika: Koronavirüs salgını piyasaları vurdu! Dolar kuru 6.40'ı aştı         
17:10
Fenerbahçe'de Isla ile sezon sonunda yollar ayrılıyor Fenerbahçe'de Isla ile sezon sonunda yollar ayrılıyor         
17:09
Son Dakika: ABD borsaları yeni güne sert düşüşle başladı, işlemler durduruldu Son Dakika: ABD borsaları yeni güne sert düşüşle başladı, işlemler durduruldu         
16:52
Koronavirüs tedbirlerini hafife alanlara ceza verilebilir Koronavirüs tedbirlerini hafife alanlara ceza verilebilir         
16:46
Son dakika: Avrupa'dan dönenler İstanbul'daki öğrenci yurtlarında karantinaya alınacak Son dakika: Avrupa'dan dönenler İstanbul'daki öğrenci yurtlarında karantinaya alınacak         
13:12
Şükrü Hanedar Rıdvan Dilmen'e patladı: Şeytanlık senin ruhunda var Şükrü Hanedar Rıdvan Dilmen'e patladı: Şeytanlık senin ruhunda var         
09:21
Galatasaraylı Ömer Bayram'ın sağ el tarak kemiği kırıldı Galatasaraylı Ömer Bayram'ın sağ el tarak kemiği kırıldı         
09:12
Karatay'ın önerip Büyükelçi Yardımcısı'nın içtiği kelle paça çorbasına İzmir'de talep arttı Karatay'ın önerip Büyükelçi Yardımcısı'nın içtiği kelle paça çorbasına İzmir'de talep arttı         
08:55
Sahaya mayolu giren manken Kinsey Wolanski koronavirüsten dolayı ormanda tarzan gibi yaşayacak Sahaya mayolu giren manken Kinsey Wolanski koronavirüsten dolayı ormanda tarzan gibi yaşayacak         
08:55
Samsun'da dalgalanan Türkiye'nin en büyük bayrağında selfie yoğunluğu yaşanıyor Samsun'da dalgalanan Türkiye'nin en büyük bayrağında selfie yoğunluğu yaşanıyor         
08:46
Hintlilerin şifa formülü: Koronavirüse karşı inek idrarı içme partisi Hintlilerin şifa formülü: Koronavirüse karşı inek idrarı içme partisi         
08:15
Koronavirüse karşı evde oturma çağrısı yapan Eser Yenenler'e ünlü isimlerden destek yağdı Koronavirüse karşı evde oturma çağrısı yapan Eser Yenenler'e ünlü isimlerden destek yağdı         
08:13
Acun Ilıcalı'nın yeni projesi Exatlon Türkiye'den ilk fragman yayınlandı Acun Ilıcalı'nın yeni projesi Exatlon Türkiye'den ilk fragman yayınlandı         
07:48
Koronavirüsün yayılmasının ardından vatandaşların bir talebi var: Sokağa çıkma yasağı gelsin Koronavirüsün yayılmasının ardından vatandaşların bir talebi var: Sokağa çıkma yasağı gelsin         
07:42
ABD Merkez Bankası, politika faiz oranını yüzde 0-0,25 aralığına çekti ABD Merkez Bankası, politika faiz oranını yüzde 0-0,25 aralığına çekti         
04:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2020 05:17:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: KAHRAMANMARAŞ Arazileri su altında kalan çiftçiler yardım bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]