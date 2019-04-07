Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş Askf'de Ergün Önal Güven Tazeledi

Kahramanmaraş Askf'de Ergün Önal Güven Tazeledi

1 saat önce

Kahramanmaraş Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (KASKF) Başkanlığına mevcut başkan Ergün Önal yeniden seçildi.

Kahramanmaraş Askf'de Ergün Önal Güven Tazeledi, System.String[]
Kahramanmaraş Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (KASKF) Başkanlığına mevcut başkan Ergün Önal yeniden seçildi.

Kahramanmaraş Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından olağanüstü kongre kararı alınarak seçime gidildi. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezinde gerçekleştirilen seçimde iki aday yarıştı. Mevcut başkan Ergün Önal ve yönetim kurulu üyesi olan Eftal Karaçalı sandıkta karşı karşıya geldi. Önal, 86 oyla tekrar başkanlığa seçildi. Rakibi Eftal Karaçalı ise 75 oy aldı.

Kahramanmaraş'ın sporuna hizmet için mücadele ettiklerini belirten Başkan Önal, "Bu yolda kulüplerin de kendilerini hizmet için kamçılaması gerekiyor. Bizlere bu görevi yeniden layık gören değerli arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Kahramanmaraş'ın amatör sporunun daha iyi yerlere gelmesi için gerekeni yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Benim sizlerden ricam bu hizmet sürecinde yanımda olun ve bize yol gösterin. Bugün burada sizlerin katılımı ile olağanüstü genel kurulumuzu gerçekleştirdik. Gerçekleştirdiğimiz kurulda verdiğiniz destekten dolayı çok teşekkür ediyorum. Bizde son günümüze kadar aynı şevkle aynı heyecan ile devam edeceğiz" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 03:54 Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Spor
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