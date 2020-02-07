Kahramanmaraş-bakan albayrak iş dünyası buluşmasında konuştu - Son Dakika

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Kahramanmaraş-bakan albayrak iş dünyası buluşmasında konuştu
6 saat önce
Kahramanmaraş-Bakan Albayrak İş Dünyası Buluşmasında konuştu (2)
Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 12:55 Kaynak: DHA
Kahramanmaraş-Bakan Albayrak İş Dünyası Buluşmasında konuştu (2)
Son Dakika Son dakika: Bakan Albayrak müjdeyi verdi: Kamu bankaları, faizi yüzde 8-10 bandına çekecek Bakan Albayrak: İstihdam odaklı kredi paketi ile 150 bin istihdam taahhüdü sağlandı Akın Öztürk'ün emir astsubayı FETÖ'den gözaltına alındı Diyarbakır'da iki grup arasında silahlı çatışmada 4 kişi yaralandı