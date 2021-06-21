KAHRAMANMARAŞ BARAJ GÖLÜNE GİREN YABAN KEÇİSİNİ İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika

KAHRAMANMARAŞ BARAJ GÖLÜNE GİREN YABAN KEÇİSİNİ İTFAİYE KURTARDI

KAHRAMANMARAŞ'ta, baraj gölüne giren yaban keçisi, eğitimden dönen itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.

KAHRAMANMARAŞ'ta, baraj gölüne giren yaban keçisi, eğitimden dönen itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın Sualtı Arama Kurtarma Ekibi, Menzelet Barajı'nda eğitim yaptı. Eğitimin sonunda dönüşe geçen ekip, Ali Kayası mevkisinde baraj gölü içerisinde yaban keçisi olduğunu fark etti. Ekipte bulunanlar bitkin haldeki keçinin yanına gitti. Dalgıç ekibi, bota aldıkları yaban keçisini baraj kıyısına bıraktı. Yaban keçisi ise koşarak ormanda gözden kayboldu.

Son Dakika

Milli Takım'ın grup aşamasından en iyi üçüncü olarak çıkmasını beklerken, en kötü dördüncü olduk

Adana'dan insanlık ayıbı! Sulama kanalında boğulan gencin cansız bedeni çıkarılırken vatandaşlar telefona sarıldı

Şebeke suyundan zehirlenen vatandaşlar soluğu en yakın hastanede aldı

Kabine, iki kritik gündemle bir araya geliyor: Pazar günü kısıtlaması ve maske şartı kaldırılacak mı?

ABD'de şiddetli fırtına facia getirdi! 18 araç birbirine girdi, 9'u çocuk 10 kişi hayatını kaybetti

A Milli Takım'a bir eleştiri de Rıdvan Dilmen'den geldi: Verdiğimiz gol pozisyonu abartmıyorum 30

Sedat Peker 10. videosunu yayınladı! Hakkındaki 'cezaevinde' iddialarına yanıt verdi

ABD'den Sezgin Baran Korkmaz açıklaması: Tüm mal varlığına el konulsun