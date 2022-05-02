Abdulhamithan Camisi'nden görüntüler
Namaz için gelen vatandaşlar
Vatandaşların namaz kılması
Vatandaşların bayramlaşması
Kahramanmaraş'ta Abdulhamithan Camisi'nde namazını kılmak isteyen vatandaşlar sabahın erken saatlerinde saf tuttu.
Bazı vatandaşlar yoğunluk nedeniyle bayram namazını cami avlusunda kıldı.
Namazın ardından okunan hutbe ve yapılan dua sonrası vatandaşlar bayramlaştı.
Cami çıkışı cemaate çeşitli ikramlar dağıtıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › KAHRAMANMARAŞ - Bayram namazı kılındı - Son Dakika