KAHRAMANMARAŞ - Bayram namazı kılındı - Son Dakika
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KAHRAMANMARAŞ - Bayram namazı kılındı

02.05.2022 08:11

Abdulhamithan Camisi'nden görüntüler Namaz için gelen vatandaşlar Vatandaşların namaz kılması Vatandaşların bayramlaşması Kahramanmaraş'ta Abdulhamithan Camisi'nde namazını kılmak isteyen vatandaşlar sabahın erken saatlerinde saf tuttu.

Abdulhamithan Camisi'nden görüntüler

Namaz için gelen vatandaşlar

Vatandaşların namaz kılması

Vatandaşların bayramlaşması

Kahramanmaraş'ta Abdulhamithan Camisi'nde namazını kılmak isteyen vatandaşlar sabahın erken saatlerinde saf tuttu.

Bazı vatandaşlar yoğunluk nedeniyle bayram namazını cami avlusunda kıldı.

Namazın ardından okunan hutbe ve yapılan dua sonrası vatandaşlar bayramlaştı.

Cami çıkışı cemaate çeşitli ikramlar dağıtıldı.

KAHRAMANMARAŞ - Bayram namazı kılındı
KAHRAMANMARAŞ - Bayram namazı kılındı
KAHRAMANMARAŞ - Bayram namazı kılındı
KAHRAMANMARAŞ - Bayram namazı kılındı

YORUMLAR
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Bakan Kurum, bayram namazının ardından açıklamalarda bulundu (1) Bakan Kurum, bayram namazının ardından açıklamalarda bulundu (1) Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, bayram namazını Hacı Bayram Veli Camii'nde kıldı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, bayram namazını Hacı Bayram Veli Camii'nde kıldı

Kahramanmaraş, Bayram, Namaz, Cami, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KAHRAMANMARAŞ - Bayram namazı kılındı - Son Dakika


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