Kahramanmaraş beşar'dan sonra babasının da cansız bedeni bulundu - Son Dakika
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Kahramanmaraş beşar'dan sonra babasının da cansız bedeni bulundu

7 saat önce

Beşar'dan sonra babasının da cansız bedeni bulunduKAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesindeki Aksu Çayı'nda, balık tutarken dengesini kaybedip suya düşen oğlu Beşar Şireki'nin (10) peşinden atlayan Suriyeli Necip Şireki'nin (41) cesedi bulundu.

Beşar'dan sonra babasının da cansız bedeni bulundu

KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesindeki Aksu Çayı'nda, balık tutarken dengesini kaybedip suya düşen oğlu Beşar Şireki'nin (10) peşinden atlayan Suriyeli Necip Şireki'nin (41) cesedi bulundu. Beşar Şireki'nin cansız bedeni ise dün bulunmuştu.

Olay, geçen Çarşamba akşamı Narlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Beşar Şireki babası ile balık tutmak istediği Aksu Çayı'na düştü. Oğlunu kurtarmak isteyen baba Necip Şireki de suya atladı. Ancak kısa süre sonra baba-oğul gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk gün herhangi bir ize rastlayamayan arama kurtarma ekipleri, dün akşam küçük çocuğun cesedini buldu. Beşar Şireki'nin cansız bedeni Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ve Kahramanmaraş Belediyesi İtfaiyesi dalgıçları tarafından sudan çıkarıdı.

Bugün devam edilen arama kurtarma çalışmalarında da baba Necip Şireki'nin cansız bedenine ulaşıldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Ömer KOÇ/PAZARCIK (Kahramanmaraş), (DHA)

Kahramanmaraş beşar'dan sonra babasının da cansız bedeni bulundu

Kahramanmaraş, Pazarcık, Aksu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 05:30 Kaynak: DHA
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