Kahramanmaraş biber gazı sıkılıp, 11 bıçak darbesiyle öldürüldü - Son Dakika
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Kahramanmaraş biber gazı sıkılıp, 11 bıçak darbesiyle öldürüldü

6 saat önce

Biber gazı sıkılıp, 11 bıçak darbesiyle öldürüldüKAHRAMANMARAŞ'ta Murat Firdevsoğlu (39), dün kimliği belirsiz kişi tarafından biber gazıyla etkisiz hale getirilip, 11 bıçak darbesiyle öldürüldü.

Biber gazı sıkılıp, 11 bıçak darbesiyle öldürüldü

KAHRAMANMARAŞ'ta Murat Firdevsoğlu (39), dün kimliği belirsiz kişi tarafından biber gazıyla etkisiz hale getirilip, 11 bıçak darbesiyle öldürüldü. Polis, Firdevsoğlu'nu öldüren kişinin kimliğinin tespit edilip, yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, gece saatlerinde, Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Murat Firdevsoğlu, iddiaya göre, 42 EV 854 plakalı otomobillin yanındayken, kimliği belirsiz kişiyle tartıştı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine şüpheli, Firdevsoğlu'na biber gazı sıkıp, etkisiz hale getirdikten sonra yanındaki bıçağı peş peşe vücudunun çeşitlerine yerlerine saplamaya başladı. Olayın ardından şüpheli, bindiği otomobille kaçarken, Firdevsoğlu da kanlar içinde yere yığıldı. Bu sırada yoldan geçenler, Firdevsoğlu'nu yerde, otomobil sürücüsünün de hızla uzaklaştığını görünce trafik kazası sanıp, 112 Acil Servis'ten yardım istedi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Firdevsoğlu'nu ambulansla Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne götürdü. Ağır yaralı Murat Firdevsoğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Firdevsoğlu'nun cansız bedeni, otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, vücudunda 11 bıçak darbesi tespit edildi.

Öte yandan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Murta Firdevsoğlu'nu öldüren kişinin kimliğinin tespit edilip, yakalanması için çalışma başlattı.

Kahramanmaraş biber gazı sıkılıp, 11 bıçak darbesiyle öldürüldü

Yavuz Selim Mahallesi, Kahramanmaraş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 12:14 Kaynak: DHA
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