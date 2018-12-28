Kahramanmaraş Binanın Dış Yalıtımı Otomobillerin Üzerine Düştü

Kahramanmaraş
'ta bir binanın dış cephe yalıtımı gece saatlerinde büyük bir gürültüyle yerinden koparak park halindeki 2 otomobilin üzerine düştü, otomobiller kullanılmaz hale geldi.
Olay, merkez Gedemen Mahallesi'ndeki Kaplan Sitesi'nde meydana geldi. Gece saatlerinde sitenin A bloğunun dış cephe yalıtımının bir bölümü koparak büyük bir gürültüyle park halindeki otomobillerin üzerine düştü. Sese uyanan site sakinleri, dışarı çıktıklarında park halindeki 2 otomobilin kullanılmaz hale geldiğini 2 otomobilde ise hasar meydana geldiğini gördü.
Site sakinlerinden Cengiz Evren
, gürültü üzerine dışarı çıktıklarına karşılaştıkları manzara karşısında şoke olduklarını belirterek, Gürültüyü duyunca hemen aşağı koştuk. Bu manzarayla karşılaştık. Benim otomobilim de kullanılmaz halde. Mağdur durumdayız, hakkımızı arıyoruz. Müteahhitle görüştük. Kendisi 4 yıl önce apartmanı teslim ettiğini söyledi dedi.
Olayda diğer ağır hasar gören otomobilin sahibi Mehmet Uçar
ise olayın saat 05.20 sıralarında meydana geldiğini belirterek, O esnada bir ses duydum, çıktığımda arabalar bu şekildeydi dedi.
İhbar üzerine gelen polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturmasının devam ettiği bildirildi.