KAHRAMANMARAŞ - Bir kişi evinde ölü bulundu - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 31 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.
İsa Divanlı Mahallesi Yüzbaşı Mahmut Bey Caddesi'ndeki evde yaşayan Hüseyin N'den haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine eve giden polis ekipleri, içeri girdiklerinde Hüseyin N'nin yerde yattığını gördü.
Polisin çağrısı üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Hüseyin N'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenaze, otopsi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
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