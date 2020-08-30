KAHRAMANMARAŞ Bıyığı sayesinde 74 ülke gezdi - Son Dakika

KAHRAMANMARAŞ Bıyığı sayesinde 74 ülke gezdi

Bıyığı sayesinde 74 ülke gezdiKAHRAMANMARAŞ'ın Göksun ilçesinde yaşayan Memili Rüştüoğlu (70), bir hevesle bırakıp 42 yıl boyunca uzattığı bıyıkları ile katıldığı bıyık yarışmalarında aralarında dünya şampiyonluğunun da olduğu birçok derece elde etti.

Bıyığı sayesinde 74 ülke gezdi

KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun ilçesinde yaşayan Memili Rüştüoğlu (70), bir hevesle bırakıp 42 yıl boyunca uzattığı bıyıkları ile katıldığı bıyık yarışmalarında aralarında dünya şampiyonluğunun da olduğu birçok derece elde etti. 2012'de 1.90 metreyken kestiği bıyığı sayesinde çok para kazandığını, bugünün parasıyla aylık 5 bin lira harcadığı bıyığının kendisine her ay 50 bin lira kazandırdığını belirten Rüştüoğlu, "Bıyık sayesinde 74 ülkeye gittim. Gittiğim ülkelerde insanlar benimle fotoğraf çektirebilmek için sıraya giriyordu, yerine göre 50 dolar, 100 dolar ödüyorlardı" dedi.

İlkokul mezunu olan Memili Rüştüoğlu, Göksun'un kırsal mahallelerinden olan Bozhüyük'te dünyaya geldi. 1985'e kadar müteahhitlik yapan Memili Rüştüoğlu, bir hevesle bıyıklarını uzattı ve o heves 70 yıllık yaşantısına damga vurarak dünyaca tanınan biri yaptı. Yaptığı 3 evlilikten 6 çocuğu olan, bıyığı sayesinde Asya'dan Avrupa'ya, Uzakdoğu'dan Afrika'ya kadar birçok ülke gezen Rüştüoğlu, bıyıklarını uzatmaya karar vermesi ve sonrasında yaşadıklarını Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabirine anlattı.

'BIYIK O ZAMAN DELİKANLILIK AÇISINDAN BIRAKILIYORDU'

20 yaşındayken müteahhitlik yapmaya başladığını belirten Rüştüoğlu, "Bıyık bırakmaya 1970'te başladım ama ufaktı. Sonra Ankara'da yarışa girdim ve benim bıyıklarım 45 santimetre geldi. Yani normal bıyık bırakıyordum öyle yarış bıyığı değildi. Bıyık o zaman delikanlılık açısından bırakılıyordu, biz de bırakmıştık. Halkın ilgilisinden dolayı uzatmayı düşündüm ve 1988'te Londra'da, Berlin'de 'Dünya bıyık kralı' seçildim. Londra'da bıyık 1.72 metreydi. 1989'da Almanya Berlin'de 1.82 metreydi bıyığımın uzunluğu. 1-2 senede 10 santimetre uzardı ve en son 1.90 metreye kadar uzattım ve 1.90 metreyken de kestim. 1970'ten 2012'ye kadar bıyıklıydım, sadece 1 kere kestim 80'lerde ondan sonra 2012'ye kadar hiç kesmedim" dedi.

'BIYIK BENİ GEZDİRDİ'

Bıyığı sayesinde Türkiye'de ve yurt dışında açılışlara, davetlere ve çeşitli etkinliklere katılmaya başladığını ifade eden Memili Rüştüoğlu, şöyle devam etti:

"Bıyık sayesinde birçok ülkeyi gezdim, reklamlara açılışlara katılırdım ve bıyığım sayesinde çok para kazandım. Bıyık gezdirdi beni, nereye gittiysem onun sayesinde gittim. Bıyık sayesinde 74 ülkeye gittim. Gittiğim ülkelerde insanlar benimle fotoğraf çektirebilmek için sıraya giriyordu. Günde 800, bin, bin 500 fotoğrafım çekiliyordu. Onların hepsini beleş çektirmem mümkün değildi zaten, mutlaka bir iş yapmam lazım benim gezebilmem için. Benimle fotoğraf çektirebilmek için yerine göre 50 dolar, 100 dolar ödüyorlardı."

'BIYIĞIMA AYLIK 5 BİN LİRA HARCAR, 50 BİN LİRA KAZANIRDIM'

Memili Rüştüoğlu, gittiği her ülkede insanların büyük ilgisiyle karşılaştığını ve bıyıklı olduğu 42 yılda birçok hatıra biriktirdiğini söyledi. Bu anılarını da anlatan Rüştüoğlu, " Singapur'a gittim. 'Uzaydan adam geliyor. Görmek isteyen havaalanına gelsin' demişler. Havaalanında iğne atsan yere düşmüyordu. Orada reklam, açılış gibi birçok teklif geldi ve o tekliflerle her türlü kazanıyordum. Benim bütün rızkım bıyıktan geldi. Bugünkü para ile aylık kazancım en az 50 bin liraydı. O zaman çok para kazandım bıyık sayesinde. Bıyığıma bugünkü parayla aylık en az 5 bin lira harcıyordum fakat bir saniyede çıkarıyordu o parayı, 5 bin lira bir şey değildi. Benim bıyıklarım otobüslere sığmazdı, yan döner geçerdim. Yolculuk ederken de 2 tane koltuk alırdım yanımdaki rahatsız olmasın diye" dedi.

'ÇOK PARA KAZANIYORDUM AMA ZEVK ALMIYORDUM'

Bıyık sayesinde dünyaca tanınmaya başladığını, tanınmışlığın yanında da çok para kazandığını ifade eden Rüştüoğlu, bu nedenle 1985'te müteahhitliği bıraktığını belirtti. Bıyığının yanındaki göğsündeki kılları da uzattığını kaydeden dünya bıyık şampiyonu, şunları söyledi:

"Yaratılış olarak ben kıllıydım zaten lakabıma da 'kıllı' derlerdi. Göğsümdeki kıllar da 90 santimetreydi, kravat gibiydi. Çepeçevre kıllıydım. Singapur'da beni soydular, halk kıllarımı ellemek için birbirlerini eziyordu. Teke gibi kıllıydım ben. Ben bundan çok para kazanıyordum ama isteyerek kazanmadım, mecburi kazandım. Şöyle ki, bundan kazanmak pek hoşuma gitmiyordu. Çok para kazanıyordum ama hoşuma gitmiyordu, zevk almıyordum. Kadınlar ilgi gösteriyordu ama ondan da zevk almıyordum, mecburi yapıyordum. Çok ülke geziyordum ve ilgi çoktu. Bazen halk benden ayrılmazdı, bu kadar ilginin nedeni neydi bilmiyorum. Halk bazen yiyici gibi bakıyordu, parçalayacaklardı beni. Hem seviyorlar, hem okşuyorlar, hem acısını çekiyorum. Yani bu dereceydi. Bir yere gittiğimde anında bin kişi yanımda oluyordu."

GEÇEN YIL BACAĞI KESİLDİ

Zamanın çok çabuk akıp geçtiğini ve artık yaşlandığını belirten Memili Rüştüoğlu, yaşlılıkla birlikte sağlık sorunlarının da ortaya çıktığını söyledi. Doktor ihmali nedeniyle geçen yıl sol bacağının kesildiğini belirten Rüştüoğlu, "Bıyıkları ihtiyarladığım için kestim, artık bıyıklarıma bakamayacağım için. İhtiyarladım, artık hayat bitti. Her konuda bitti hayat. Hayat sadece bıyıktan ibaret değil ki. Dizlerim ağrıyordu ve Mersin'in Tarsus ilçesinde çok tanınmış olan bir doktora ameliyat oldum. 2 ameliyatım iyi geçti. 3'üncü ameliyattan sonra ayağa kalkamadım. Başka bir doktora gittim o da platin taktı, başka bir doktor da 'Doktor' hatası dedi. Tekrar ilk ameliyatı yapan doktora gittim ve 'Evet benim hatam, hatamı düzeltirim' dedi. 5-6 senede 36 sefer beni ameliyat etti. Bir türlü kötüye gitti, iltihap kaptı ve iltihabı kurutamayınca 2019'da sol bacağım kesildi. 2 sene önce de mahkemeye verdim ama daha mahkemeye bile çağırmadılar beni. Ama dünyayı alsam ne olacak benim hayatımı bitirdi" diye konuştu.

KAHRAMANMARAŞ Bıyığı sayesinde 74 ülke gezdi

Uzakdoğu, Bozhüyük, Göksun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.08.2020 10:09 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KAHRAMANMARAŞ Bıyığı sayesinde 74 ülke gezdi - Son Dakika

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