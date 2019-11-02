Kahramanmaraş boşandığı kadını bıçaklayıp, intihara kalkıştı

Boşandığı kadını bıçaklayıp, intihara kalkıştı

Kahramanmaraş'ta Harun A. (34), boşandığı, ancak birlikte yaşamaya devam ettiği Hatice A.'yı (32) bıçaklayarak ağır yaraladı. Aynı bıçağı boğazına dayayıp intihara kalkışan Harun A., polis ekipleri tarafından ikna edilerek gözaltına alındı.

Olay, saat 01.30 sıralarında Hacı Bayram Veli Mahallesi'nde meydana geldi. Harun A., boşandığı, ancak birlikte yaşadığı Hatice A. ile çocukların velayeti nedeniyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hasan A. Hatice A.'yı bıçakladı. Biri göğsüne olmak üzere vücuduna aldığı 3 bıçak darbesi ile Hatice A. ağır yaralandı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hatice A., ambulansla Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata Alınan Hatice A.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Olayı duyup hastaneye gelen kadının yakınları gözyaşlarına boğuldu.

BIÇAĞI BOĞAZINA DAYADI

Bu arada Harun A., eve gelen polislere teslim olmayı reddetti. Bıçağı boğazına dayayıp intihara kalkışan zanlı, polisler tarafından ikna edildikten sonra gözaltına alındı.