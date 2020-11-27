Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör'den AK Parti İl Başkanı Görgel'e ziyaret - Son Dakika

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bir süre önce yeni tip koronavirüs'e (Kovid-19) yakalanarak tedavi gören Güngör, 7 Kasım'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen AK Parti 7. Olağan İl Kongresi'ne katılamamıştı.
Tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından Güngör, AK Parti İl Başkanlığına atanan Görgel'i ziyaret ederek, hayırlı olsun temennisinde bulundu.
Ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirten Görgel de Güngör'e geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
Program, Güngör'ün Görgel'e bakır işlemeli tabak vermesi ve hatıra fotoğrafı çekinmelerinin ardından sona erdi.
- Kaynak: AA
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