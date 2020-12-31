Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Yeni yılla birlikte birçok değişiklik yürürlüğe giriyor! MTV oranları, trafik cezaları ve maaşlar artacak

Başakşehir'in Webo için attığı tweet, Türkiye'den çok görüntülenen tweet oldu

Boşanma aşamasındaki kadın, misafir olarak gittiği evde camdan atlayarak intihar etti

Çin, yaygın kullanım onayını Türkiye'nin de aldığı CoronaVac için değil Sinopharm'ın geliştirdiği aşı için verdi