AA'nın 102. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajları yayımlandı - Son Dakika

AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Dilovası Kaymakamı Metin Kubilay, Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten, Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, Düzce Üniversitesi (DÜ) Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar ve Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Erol Ulu, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Atabek, sosyal medya hesabında yer alan mesajında, "Anadolu Ajansının 102'nci yaşı kutlu olsun. Her imkan ve şartta görevini en güzel şekilde icra eden tüm Anadolu Ajansı çalışanlarına başarı dolu nice yıllar dilerim." ifadesini kullandı.

Özten, Kurtuluş Savaşı'ndaki haklı mücadelenin dünyaya duyurulması ve halkın bilgilendirilmesine yönelik doğru ve yansız haberciliğe duyulan ihtiyaç nedeniyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan AA'nın, habercilik alanında daima öncü bir kuruluş ve güvenilir haber kaynağı olduğunu belirtti.

Kurulduğu günden bu yana hizmet kalitesinden ödün vermeyen AA'nın, geçmişte olduğu gibi bugün de yurt içinde ve yurt dışında yaygın haber ağıyla Türk basınının en önemli kaynağı konumunda bulunduğunu vurgulayan Özten, ülkenin ve dünyanın dört bir yanında görev yapan AA personelini tebrik etti.

Soykan, mesajında "Doğru haber ve ilkeli yayıncılık anlayışı ile dünyadaki gelişmeleri büyük bir gayretle bizlere ulaştıran Anadolu Ajansı'nın 102. kuruluş yılını yürekten tebrik ediyor, çalışanlarına görevlerinde başarılar diliyorum." ifadesine yer verdi.

Ulu, AA'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak güvenilir haberciliğin kaynağı AA'nın, kurulduğu ilk günden bu yana halkı doğru bilgilendirmede başarılı bir yayıncılık anlayışını sürdürdüğünü vurguladı.

Rektör Aslan, AA'nın kuruluş sürecine değinerek şunları kaydetti:

"Milli Mücadele'nin ve Cumhuriyet'in her dönemine tanıklık eden Anadolu ve dünyada gözümüz kulağımız, sesimiz olan objektif ve güvenilir haber kaynağı Anadolu Ajansının 102. yıl dönümünü kutluyorum. Büyük özverilerine yakından tanık olduğumuz AA'nın tüm yurtta ve dünyadaki temsilciliklerinde çalışanlara başarılar diliyorum."

Dilovası Kaymakamı Kubilay da doğru ve ilkeli haber anlayışıyla ülkenin sesini tüm dünyaya duyuran AA'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak kuruma, çalışmalarında başarılar diledi.

Rektör Prof. Dr. Çakar, AA'nın başarılarla dolu bir asrı aşkın süreyi geride bıraktığına işaret ederek "Anadolu Ajansının 102. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, basın sektöründeki zorlu görevlerinde başarılarla dolu bir yıl geçirmesini diliyorum. " ifadesini kullandı.