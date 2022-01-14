Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi ocak ayı toplantısı yapıldı - Son Dakika

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin ocak ayı meclis toplantısında 13 gündem maddesi karara bağlandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediyenin 2022 yılı ocak ayı meclis toplantısı Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör başkanlığında gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda imar planları, komisyonlar, vasıf değişikliği ve ulaşım ağını kapsayan 13 madde görüşülerek karara bağlandı.

Toplantıda, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde gerçekleştireceği çalışmayla ilgili bilgi paylaşan Başkan Güngör, "Bakanlığımızın destekleriyle Kültür Merkezi'mizde önemli bir proje hayata geçireceğiz. Burası artık modern bir sosyal tesise dönüşecek. Kitabın ve sosyalleşmenin iç içe olduğu, canlı bir mekan haline gelecek. Hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Kente yeni yapılacak stadyumla ilgili çalışmalar hakkında da bilgi veren Güngör, 15 bin seyirci kapasiteli yeni tesisin projesini kısa sürede kamuoyu ile paylaşacaklarını, yapılacak stadyumun kente çok yakışacağını dile getirdi.