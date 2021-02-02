KAHRAMANMARAŞ - Büyükşehir Belediyesi 6 ayda güneş enerjisinden 1,1 milyon kilovatsaat elektrik üretti - Son Dakika

KAHRAMANMARAŞ - Büyükşehir Belediyesi 6 ayda güneş enerjisinden 1,1 milyon kilovatsaat elektrik üretti

02.02.2021 11:09

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan güneş enerjisi santralinde 6 ayda 1,1 milyon kilovatsaat elektrik üretildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan güneş enerjisi santralinde 6 ayda 1,1 milyon kilovatsaat elektrik üretildi.

Büyükşehir Belediyesi, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması ve enerji verimliliğinin sağlanması kapsamında yatırımlar yapmayı sürdürüyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Merkez İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'ndeki 20 dönümlük alanda kurulan 4 bin 40 panelle, geçen yıl hazirandan itibaren güneş enerjisinden elektrik üretilmeye başlandı.

KASKİ'nin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı iş birliğiyle hayata geçirdiği güneş paneli sahası sayesinde, ilk 6 ayda 1 milyon 100 bin kilovatsaat elektrik enerjisi üretilerek, ülke ekonomisine yaklaşık 850 bin liralık kazanç sağlandı.

Alandaki güneş enerjisi sistemiyle yılda yaklaşık 1 milyon 800 bin kilovatsaat elektrik enerjisi üretilmesi hedefleniyor.

"Yıllık 1 milyon lira katkı sağlayacak"

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AA muhabirine, kentin enerji kaynaklarını geliştirmek ve enerji verimliliğinin en doğru şekilde kullanımını sağlamak adına önemli projeler yaptıklarını söyledi.

Arıtma ve çevrenin dünyada önemli alanlardan birisi olduğuna işaret eden Güngör, şunları kaydetti:

"Kahramanmaraş'ta projelendirilip 2018'de faaliyete geçen arıtma tesisimizin yaklaşık 150 milyon liradan fazla bir maliyeti var. Bunun yüzde 90 civarındaki finansmanı Avrupa Birliği (AB) fonlarından hibeyle, kalan kısmı ise belediye bünyesinden karşılandı. Arıtma tesisimizin günlük 110 bin metreküp arıtma kapasitesi var. Şu anda da yüzde 70-80 kapasiteyle çalışıyor. Tabii ki yenilenebilir enerji, dünyada önemli sektörlerden biri. Türkiye olarak hala enerji konusunda dışa bağımlı bir ülkeyiz. Enerji çeşitliliğimizi artırıyoruz."

Güngör, özellikle güneş enerjisi sisteminden önemli ölçüde faydalandıklarını anlatarak, "Buradaki arıtma tesisimizin enerji maliyetini düşürmek için bu alana güneş panelleri konuldu. Yaklaşık 6 milyon liralık projenin yüzde 85'i AB hibe fonlarından, yüzde 15'i de Büyükşehir Belediyesi bütçesinden karşılandı." dedi.

Arıtma tesisinin enerji giderlerinin yüzde 20'sini güneş enerjisiyle karşıladıklarını ifade eden Güngör, üretilen enerjinin, yaklaşık 600 konutun kullanımına eş değer olduğunu aktardı.

İlerleyen dönemlerde ilave güneş panelleriyle, yüzde 20'lik oranı yüzde 35'e yükseltmeyi hedeflediklerini vurgulayan Güngör, bu kapsamda çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini dile getirdi.

Güngör, "Mevcut sistem belediye bütçesine yıllık 1 milyon lira katkı sağlayacak. Yıllar itibarıyla bu artarak devam edecek." dedi.

Başkan Güngör, güneş enerjisi sistemleri konusunda diğer illerle temas halinde olduklarını ve tesislerin gelişimine ilişkin sürekli fikir alışverişinde bulunduklarını sözlerine ekledi.

KAHRAMANMARAŞ - Büyükşehir Belediyesi 6 ayda güneş enerjisinden 1,1 milyon kilovatsaat elektrik üretti
KAHRAMANMARAŞ - Büyükşehir Belediyesi 6 ayda güneş enerjisinden 1,1 milyon kilovatsaat elektrik üretti
KAHRAMANMARAŞ - Büyükşehir Belediyesi 6 ayda güneş enerjisinden 1,1 milyon kilovatsaat elektrik üretti
KAHRAMANMARAŞ - Büyükşehir Belediyesi 6 ayda güneş enerjisinden 1,1 milyon kilovatsaat elektrik üretti

Büyükşehir Belediyesi, Yenilenebilir Enerji, Kahramanmaraş, Enerji, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KAHRAMANMARAŞ - Büyükşehir Belediyesi 6 ayda güneş enerjisinden 1,1 milyon kilovatsaat elektrik üretti - Son Dakika


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