Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile YEE arasında iş birliği protokolü - Son Dakika

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile YEE arasında iş birliği protokolü

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Yunus Emre Enstitüsü (YEE) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Yunus Emre Enstitüsü (YEE) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam ve beraberindeki heyet, Vali Ömer Faruk Coşkun'u ziyaret etti.

Daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ü ziyaret eden Bakan Yardımcısı Çam, burada Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi arasında gerçekleşen "Uluslararası Kültürel İşbirliği Protokolü"nün imza törenine katıldı. Törende, Güngör ile YEE Başkanı Şeref Ateş protokolü imzaladı.

Çam, gazetecilere yaptığı açıklamada, imzalanan protokolün Kahramanmaraş'ın dünyaya açılmasına önemli katkı sunacağını söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının özellikle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sonrasında Başbakanlığa bağlı pek çok önemli kurumu bünyesine aldığını belirten Çam, " Türkiye'nin markalarının çoğaltılmasında, kültürümüz, sanatımız ve turizm potansiyeli, gastronomi dahil olmak üzere her değerimizin aktarılmasında bu güzide kurumlarımızın yerel makamlarla yapacağı iş birliklerinin artırılmasıyla çok daha farklı bir açılım imkanı doğmaktadır." diye konuştu.

Çam, imzalanan protokol kapsamında kasım ayında gerçekleştirilecek etkinliklerle şehrin Türkiye ve dünyada anlaşılması ve bilinmesi noktasındaki çabalara Bakanlık olarak katkı vereceklerini sözlerine ekledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör de Yunus Emre Enstitüsü ile yaptıkları iş birliğinin hem Kahramanmaraş hem de ülkenin tanıtımı için önemli olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Kahramanmaraş kadim bir şehir. Bu topraklardan birçok medeniyet gelmiş geçmiş. Bu topraklar birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, şiir ve edebiyatın da başkenti. Bu şehrin söyleyecek sözü var. Bu şehirde söz ustaları var. Edebiyatın şehirleri vardır, şehirlerin de edebiyatı vardır, edebiyatçı yetiştiren şehirlerde vardır. Kahramanmaraş hem edebiyat hem de edebiyatçıları, yazarları yetiştiren bir şehir."

Güngör, 16-20 Kasım tarihlerinde 1. Uluslararası Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Haftası'nı düzenleyeceklerini aktararak, "Bu protokolümüz, bu iş birliğimizle, şiir ve edebiyat haftamızı, şehrimizin kültürel faaliyetlerini ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtma fırsatı bulacağız." dedi.

YEE Başkanı Şeref Ateş de protokolün kente önemli katkılar sağlayacağını belirterek hayırlı olmasını diledi.

"Uluslararası Öğrencileri ile Buluşma Programı" etkinliği

Bakan Yardımcısı Çam ve beraberindekiler, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi'nde gerçekleştirilen "Uluslararası Öğrencileri ile Buluşma Programı"na da katıldı.

YTB Başkanı Abdullah Eren, yaptığı konuşmada, uluslararası öğrencileri buluşturmak istediklerini belirterek şöyle konuştu:

"Aslında şu anda ülkemizde 15 bin 600 öğrenci eğitim görmekte. Bu öğrenciler ülkemize dünyanın 170 ülkesinden gelmekte. Lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesinde, farklı alanlarda, sınavlar ve mülakatlar sonucunda alanlarının en iyisi olan arkadaşlarımızı Türkiye'ye getirme gayreti içerisindeyiz."

Eren, "Uluslararası Öğrenci Akademisi" çalışmasıyla öğrencilerin Türkiye'nin tarihi ve kültürünü de tanımalarına katkı sağladıklarını ifade etti.

Programlara Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkan Vekili Serkan Kayalar da katıldı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile YEE arasında iş birliği protokolü

Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş, Yunus Emre, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 15:27 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile YEE arasında iş birliği protokolü - Son Dakika

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