Kahramanmaraş'tan Mersin'deki yangın söndürme çalışmalarına destek - Son Dakika
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Kahramanmaraş'tan Mersin'deki yangın söndürme çalışmalarına destek

08.09.2022 00:06
Kahramanmaraş'tan Mersin'deki yangın söndürme çalışmalarına destek

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı 6 araç ile 10 personel, Mersin'in Gülnar ilçesindeki orman yangınına müdahaleye destek için yola çıktı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı 6 araç ile 10 personel, Mersin'in Gülnar ilçesindeki orman yangınına müdahaleye destek için yola çıktı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Ömer Faruk Coşkun ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ün talimatıyla, yangına müdahalede görev almak üzere 6 araç ve 10 personel ile su tankerleri bölgeye gönderildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İtfaiye Daire Başkanı Fatih Yoldaş, Gülnar'daki orman yangınlarını yakinen takip ettiklerini belirtti.

Bölgede yangın kontrol altına alınıncaya kadar çalışmalara destek vereceklerini ifade eden Yoldaş, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığının verilecek her türlü göreve 7/24 hazır olduğunu kaydetti.

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Mersin'deki orman yangınına müdahale ediliyor Mersin'deki orman yangınına müdahale ediliyor
Kaynak: AA

Kahramanmaraş, İtfaiye, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'tan Mersin'deki yangın söndürme çalışmalarına destek - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'tan Mersin'deki yangın söndürme çalışmalarına destek - Son Dakika
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