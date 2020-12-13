Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi kısıtlamayı fırsata çevirdi - Son Dakika

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi kısıtlamayı fırsata çevirdi

13.12.2020 14:59
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi kısıtlamayı fırsata çevirdi, System.String[]

Kahramanmaraş'ta Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirdi.

Kahramanmaraş'ta Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirdi.

Büyükşehir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, insanların yoğun olarak kullandığı alanlarda dezenfekte ve temizlik çalışması gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, kent merkezindeki otogar, park bahçeler, üst geçitler, bankamatikler ve otobüs duraklarını dezenfekte eden ekiplerin, cadde ve sokakların yanında açık ve kapalı pazaryerleri gibi alanlarında da çalışmalar yapıldığı aktarıldı.

Çalışmalara 25 araç 153 personelin katıldığı belirtilerek,"500 litre dezenfektan malzemesi kullandı. Ekiplerin dezenfekte çalışmalarında kullandığı dezenfektan malzemesi, mikrobik hastalıkları önleyen, bununla birlikte insan ve hayvan sağlığına herhangi zararı olmayan kimyasal bileşenlerden oluşuyor." ifadelerine yer verildi.

Büyükşehir Belediyesi, Halkla İlişkiler, Kahramanmaraş, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi kısıtlamayı fırsata çevirdi - Son Dakika


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