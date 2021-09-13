Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nden öğrencilere kırtasiye yardımı - Son Dakika

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi sosyal yardım alan ailelerin ilk ve ortaöğretimde eğitim gören çocuklarına yönelik 46 bin parça kırtasiye yardımında bulunduğu bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal belediyecilik uygulamalarıyla ihtiyaç sahibi ailelere derman olmaya devam ettiği, "Dermankart" adı verilen ofisler aracılığıyla sosyal yardımlarla yeni eğitim öğretim yılında da öğrencilerin kırtasiye ihtiyaçları karşılandığı belirtildi.

Çantadan, pastel boyaya her türlü ihtiyaçları düşünülen ilk ve ortaöğretim yaş grubundaki öğrencilere toplam 46 bin okul malzemesi yardımında bulunuldu.

Konuyla ilgili açıklamada görüşlerine yer verilen Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Alper Acar, Büyükşehir Belediyesi olarak öğrencilerin eğitim ve öğretimi için destek sağladıklarını belirtti.